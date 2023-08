Polícia recupera barco de pescador que foi roubado em manguezal

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 4º Distrito Policial de Vitória, recuperou nesta quarta-feira (23) um barco que foi roubado no manguezal do bairro Maria Ortiz.

A vítima, de 50 anos, teve o barco e os documentos roubados e foi obrigado a pular no mangue, onde ficou escondido por horas.

Após investigações do 4º DP, o barco foi localizado e recuperado. Ele foi abandonado no manguezal, próximo ao ponto final de Maria Ortiz. De acordo com o titular do 4º DP, delegado Izaias Tadeu, um morador da região guardou a embarcação e acionou a polícia.

“A investigação continua para identificar os autores do crime. Pedimos à vítima informações mais detalhadas sobre a descrição dos criminosos e vamos seguir nosso trabalho de apuração”, informou o delegado.