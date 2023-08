Polícias Civil e Militar apreendem armas e munições em cidade do ES

A Polícia Civil (PC), em conjunto com a Força Tática da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (PM), apreendeu no fim da tarde da última sexta-feira (25), duas armas, um simulacro, munições e pendrives durante uma ação realizada no bairro Vila Nova, em Pinheiros. O investigado não foi localizado no momento da ação.

De acordo com a PC, a ação ocorreu em cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de um homem suspeito de invadir uma suíte de um motel no dia 10 de julho. Ele teria agredido a ex-namorada e o atual companheiro dela e estaria ameaçando a vítima, desde então.

A vítima, uma mulher, procurou a Delegacia de Pinheiros, no dia 09 de agosto e contou à equipe policial que estava em momentos íntimos com um homem no motel, quando a porta do quarto foi arrombada pelo investigado, o ex-namorado dela. Ele teria entrado no quarto já com um aparelho celular em mãos para a gravar um vídeo da vítima e de seu parceiro, nus no local.

“Logo em seguida, o investigado desferiu um soco no rosto e um chute na coxa da vítima, deixando hematomas em ambos os locais. Ele ainda tentou enforcar e sufocá-la usando as mãos, porém ela conseguiu desvencilhar-se dele. Depois ele partiu para cima do rapaz que estava com a ex-namorada dele e desferiu socos, momento em que a mulher disse que a Polícia estava vindo para o local, e o suspeito evadiu-se do quarto”, disse o delegado Eduardo Motta.

Ainda de acordo com o delegado, após o fato o suspeito vem ameaçando a vítima por mensagens telefônicas dizendo que vai acabar com a vida e a profissão dela em Pinheiros, inclusive, aparece em diversos locais públicos onde a declarante está presente como forma de intimidá-la.

Durante as buscas na empresa do suspeito, foi localizada nas prateleiras do almoxarifado uma espingarda cartucheira boito calibre 28, desmuniciada.

Nas buscas na residência do acusado foi encontrada, dentro de um guarda-roupas, uma caixa contendo 19 munições calibre .357 e 10 calibre .38. Na gaveta do mesmo móvel foi encontrado um revólver calibre .357, municiado com seis munições do mesmo calibre, além de dispositivos de armazenamento de dados, pendrives e cartões de memória. Já na gaveta da mesa de cabeceira, foi encontrado um simulacro de pistola de ar comprimido calibre 4,5.

Todo o material foi apreendido e entregue na Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros. O investigado não foi encontrado. As investigações e as diligências continuam.