Polo de confecção do ES será fornecedor da Shein

Indústrias de confecção do Estado vão ser parceiras da Companhia de e-commerce chinesa, Shein, e vão produzir para atender à demanda de operação da empresa. A novidade foi anunciada, nesta sexta-feira (18), durante reunião de representantes da Companhia e o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço. Além da parceria com empreendedores capixabas, a empresa chinesa pretende instalar um Centro de Distribuição no Estado.

Ricardo Ferraço ressaltou que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento (Sedes), tem mantido uma relação próxima com a Shein, disponibilizando informações decisivas para o investidor, como a apresentação das potencialidades da economia capixaba, a política fiscal, por meio da concessão de incentivos estaduais, os dados sobre o ambiente socioeconômico equilibrado, e a oferta de mão de obra qualificada. A empresa chinesa já tem empreendedores parceiros capixabas e quer ampliar esta operação.

“Em 2022, a Shein operou exportando da China produtos para o mercado brasileiro e, neste ano, alterou a estratégia e passou a adquirir produtos no Brasil. Eles vão precisar de duas mil empresas, indústrias, indústrias pequenas, médias, grandes, para fornecimento de produtos, dado a estratégia muito eficiente de comercialização, a partir da sua plataforma eletrônica. Então, estamos criando as condições para que o nosso polo de confecções possa ser um ativo fornecedor”, salientou Ferraço.

Segundo ele, o Espírito Santo opera com uma ociosidade no parque industrial de confecções, tanto na região norte quanto na Região Metropolitana da Grande Vitória. “A ideia é aproveitar, de fato, a possibilidade e o potencial que temos para gerar mais empregos e oportunidade de trabalho fornecido para a empresa chinesa”, disse o vice-governador.

Ele destacou ainda que a Shein pretende instalar um Centro de Distribuição no Estado. “Temos um polo estabelecido e instrumentos de incentivo muito competitivos. Eles querem não apenas montar aqui todo um arranjo, comprando das fábricas capixabas e querem montar também um centro logístico para que, a partir do Espírito Santo, possam também distribuir esses produtos para todo o Brasil. Nossa estratégia é, de fato, nos conectar a essa grande empresa, que tem um mercado muito forte”, pontuou Ferraço.

Representantes da Shein também se reuniram com o secretário de Estado da Fazenda, Benicio Costa, que ressaltou que todos os levantamentos sobre questões tributárias estão sendo repassados a representantes da empresa. “A solidez fiscal e econômica do Espírito Santo é um fator atrativo para as empresas. A Secretaria da Fazenda está totalmente preparada para disponibilizar todas as informações e prestar a assessoria necessária. Essa parceria é importante para a geração de empregos e o desenvolvimento econômico e social do Estado”, observou Costa.

“Ficamos muito felizes com essa oportunidade de visitar o Espírito Santo mais uma vez e, desta vez, com uma percepção tão positiva sobre o polo que a gente conheceu com a ajuda do Governo do Estado. A Shein entende que estar presente é talvez o que seja mais importante para nós aqui no Estado e esperamos que essa prospecção se torne cada vez mais frequente para termos cada vez mais produtores do Estado na nossa plataforma”, afirmou a diretora de Relações Institucionais da Shein, Anna Lima.

Mão de obra qualificada

Para atender à demanda de mão de obra qualificada em função do investimento, a Secretaria de Desenvolvimento, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), elaborou projeto para ofertar cursos rápidos com carga horária de 40 a 60 horas e direcionados às oportunidades que vão surgir no setor têxtil. A expectativa é que o público-alvo seja pessoas interessadas em ingressar no mercado de trabalho, que estão em busca de postos de trabalho ou que buscam nova fonte de renda.

De acordo com o diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, os cursos de capacitação empreendedora estão em fase de contratação com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e devem ser ministrados nos polos do Senai localizados nos municípios de São Mateus, Linhares, Colatina e Vila Velha. O objetivo é atender a uma demanda latente dos empresários do vestuário, visto que o Espírito Santo na gestão do governador do Estado, Renato Casagrande, se tornou um dos principais polos de vestuário do Brasil e o segmento tem algumas dificuldades devido à escassez de mão de obra qualificada.

Visita Técnica

Nessa quinta-feira (17), já no Estado, equipe da Shein, composta pela diretora de Relações Institucionais, Anna Lima, e a líder do setor de Jeans, Alessandra Vaz, estiveram em Colatina, onde se reuniram com empresários locais e também das cidades de Marilândia, São Gabriel da Palha e São Domingos do Norte.

A reunião e as visitas técnicas nas fábricas, em Colatina, foram acompanhadas pela subsecretária de Estado da Atração de Investimentos em exercício da Sedes, Mayara Lamberti, e o assessor especial da Vice-Governadoria, Cleuber Melotti, com o objetivo de apresentar a logística local e as vantagens competitivas da região, como a capacidade produtiva e a mão de obra qualificada, além de realizar uma aproximação com as possíveis empresas fornecedoras. A visita técnica continua, nesta sexta-feira (18), a empresas de logística no Porto de Vitória, na Capital.