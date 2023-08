Praça do Papa vai receber edição do Jazz Vitória Festival

Nos dias 17, 18 e 19 de agosto, a Praça do Papa vai receber a primeira edição do Jazz Vitória Festival. Durante três dias, artistas regionais, nacionais e internacionais vão se apresentar para um público estimado em até 2 mil pessoas. O evento levará a tradição de dez anos do Santa Jazz realizado no município de Santa Teresa para a capital Vitória.

Além do som e da iluminação de última geração, o espaço reservado na praça do Papa, que tem quase 4 mil metros quadrados de área coberta, vai oferecer um ambiente físico para a agroindústria, estandes para artesanato e uma praça gastronômica.

Na música, artistas consagrados vão se apresentar nos dois palcos do Jazz Vitória Festival. Na quinta-feira (17), o Quinteto Pentágono (ES) abre o festival às 19h, no palco Panela de Barro. No mesmo dia, entre 20h e 23h, é a vez de Afonso Abreu Trio (ES) e das atrações internacionais, Indiana Nomma (HND) e James Boogaloo & Bruno Marques Band (USA), se apresentarem no palco Extraplus.

Na sexta-feira (18), quem abre o festival no palco Panela de Barro é o Quarteto Colibri (ES), às 19h. Às 20h, é a vez da italiana Stefania Tallini e do brasileiro Gabriel Grossi se apresentarem no palco Extraplus. Entre 21h30 e 23h, a festa fica por conta de Rosa Passos (BRA) e Jamz.

Na manhã do sábado (19), Cristovão Bastos (piano), Mauro Senise (sax e flauta) e Jurim Moreira (bateria) vão fazer uma apresentação de MasterClass exclusiva para os estudantes de música. Com entrada gratuita para os alunos, os artistas vão demonstrar, das 9h às 12h, práticas de conjunto, técnica de interpretação e improviso.

Além disso, vão detalhar características de seus instrumentos, dirimir dúvidas sobre harmonia e ritmo, e dedicar mais atenção à dinâmica de tocar em conjunto, formato que eles consideram de grande importância. É importante lembrar que os alunos que comparecerem ao MasterClass na parte da manhã, receberam ingressos gratuitos para assistirem o Jazz Vitória Festival à noite.

A partir das 17h30, a festa continua com Guarda’s Band (ES) se apresentando no palco Panela de Barro. Às 18h30, no palco Extra Plus, Baobab Trio convida Zé Renato e Marcelo Coelho (BRA/ES). Mauro Senise e Cristovão Bastos (BRA) sobem ao palco, às 20h. Às 21h30 é a vez de Alexandre Borges Quinteto (ES). Última atração do festival, Lo Steele & Igor Prado (USA) se apresentam às 23h, também no palco Extra Plus.