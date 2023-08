Prefeito de Gramado vem ao ES contar segredos do turismo de sucesso

Não há dúvidas de que o município de Gramado, na Serra Gaúcha, é um “case de sucesso” quando se fala em turismo no Brasil. As experiências turísticas exitosas e dicas de como Gramado se tornou referência serão apresentadas ao público durante o V Seminário de Fortalecimento do Turismo das Montanhas Capixabas, nos dias 22 e 23 de agosto, no auditório do Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins.

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, estará no evento para contar como o município gaúcho se transformou em referência mundial. Formado em Administração de Empresas, Tissot também cursou parte da faculdade de Economia. Sempre foi ligado às causas comunitárias, atividades sociais e esportivas. Tornou-se uma pessoa conhecida pela luta por melhoria na qualidade de vida da comunidade.

Nestor Tissot, prefeito de Gramado (RS) – Foto: Divulgação

Entre os cargos públicos, foi eleito vereador por duas vezes, tendo presidido a Câmara Municipal, foi vice-prefeito por dois mandatos e atualmente está em seu terceiro mandado no comando do executivo municipal. Em sua palestra: “Gramado, um case de sucesso”, Tissot vai detalhar ações que deram certo e que contribuíram para que Gramado se tornasse um dos destinos mais procurados no Brasil por viajantes.

Ele contou que muitos projetos e ações realizadas em suas gestões contribuíram para o desenvolvimento do turismo do município. Não por acaso, Tissot foi eleito, por duas vezes – em 2014 e 2016 – o Prefeito Empreendedor Nacional pelo Sebrae.

Os empresários Claudiomar Portal de Souza, presidente do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (Sindtur) e Eduardo Zorzanelo, CEO da Rossi e Zorzanelo (realizador da Festuris, Connection e Chocofest), ambos de Gramado, também participarão. Entre os convidados capixabas estão o empresário Valdeir Nunes, diretor-presidente do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau e o secretário de Turismo do Espírito Santo, Weverson Meireles.

O V Seminário de Fortalecimento do Turismo das Montanhas Capixabas é uma realização do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau e tem apoio da Secretaria de Turismo do Espírito Santo, Senac, Sicoob, Sebrae e prefeituras de Domingos Martins a Venda Nova do Imigrante. A produção é da Nova Comunicação.

AGROTURISMO – Durante o seminário, haverá a possibilidade dos empreendedores do agroturismo estarem presentes com seus produtos. O evento é destinado, principalmente, a empreendedores, guias, empresários turísticos e gestores públicos. Informações sobre como participar com produtos do agroturismo podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone/WhatsApp: (27) 3248-0035.

INSCRIÇÕES – A inscrição para quem deseja participar do seminário é gratuita, e as vagas são limitadas. O link é: https://forms.office.com/r/du4K5rnUN2. O restaurante do China Park funcionará para almoço no dia do evento, sendo cobrado o valor de R$ 60,00 por pessoa, com buffet liberado e com direito a um copo de suco ou refrigerante e sobremesa.

HOSPEDAGEM – Para quem deseja se hospedar no China Park nos dias do evento, há um desconto especial de 30% na diária. O interessado deve acessar o link (https://hotelfazendachinapark.com.br/reservas/), escolher a quantidade de diárias e o tipo de acomodação e inserir o código: CAPIXABA30. Também foi liberado, excepcionalmente, diárias para uma pessoa.

PROGRAMAÇÃO (SUJEITA A AJUSTES)

V Seminário de Fortalecimento do Turismo das Montanhas Capixabas

Tema: O que torna um destino turístico case de sucesso?

Data: 22 e 23 de agosto

Horário: 22/08 – 8h às 17h; 23/08 – 8h às 12h

Local: Auditório do Hotel Fazenda China Park, Domingos Martins

Dia 22/08 (terça-feira)

8h – Credenciamento e café de boas-vindas

9h – Abertura e fala das autoridades

9h30 – Painel: A preparação do destino por meio da qualificação dos serviços turísticos

Claudiomar Portal de Souza (RS): presidente do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (Sindtur)

Valdeir Nunes (ES): diretor-presidente do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau e do Hotel Fazenda China Park

10h30 – Painel: Eventos como estratégia para geração de fluxo turístico

Eduardo Zorzanelo (RS): CEO da Rossi e Zorzanelo (realizador da Festuris, Connection e Chocofest)

Weverson Meireles (ES) – secretário de Turismo do Espírito Santo

11h30 – Almoço

13h30 – Painel: A Gastronomia como indutor turístico (SENAC)

14h30 – Turismo de Experiência (SEBRAE)

15h30 – Gramado: Um case de sucesso

Nestor Tissot (RS) Prefeito de Gramado – Eleito duas vezes Prefeito Empreendedor Nacional pelo Sebrae

17h – Encerramento com a presença do fogão móvel de Venda Nova do Imigrante

Dia 23/08 (quarta-feira)

9h às 12h – Atualização planejamento estratégico Montanhas Capixabas e produção da Carta Montanhas Capixabas (carta de intenções turísticas que será entregue a autoridades estaduais).