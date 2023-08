Prefeitura de Anchieta realiza leilão de bens inservíveis

Já estão disponíveis para lance sucatas, veículos e outros itens que serão leiloados pela Prefeitura de Anchieta, por meio do site de leilões MGL. Já o modo presencial do leilão ocorrerá às 9h, no dia 05 de setembro, no auditório da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

São bens inservíveis para a municipalidade que poderão ser adquiridos por meio do processo de lances. O leilão será realizado na modalidade on-line e presencial, com critério de julgamento do tipo maiores lance por lote, igual ou superior ao valor de avaliação prévia, observado os valores mínimos e no estado que se encontra os bens especificados, conforme relação abaixo.

De acordo com informações dos organizadores, a venda pública tem como propósito a redução de custos municipais.

Interessados em participar dos leilões eletrônicos devem acessar o site (CLIQUE AQUI), se cadastrar, preencher os dados, seja pessoa física ou jurídica, enviar os documentos necessários e habilitar-se no leilão desejado.

Informações: (28) 99258-0512 (Whatsapp)

Segue a lista de bens disponíveis

LOTE Nº DESCRIÇÃO Valor Mínimo de Venda 1 Sucata ferroza – No estado e condição em que se encontra 3.000,00 2 Sucata de informatica – No estado e condição em que se encontra 500,00 3 Sucata MISTA DE LAMPADAS E reatores 500,00 4 Sucata de pneus. No estado e condição em que se encontra. 300,00 5 HONDA / /NXR150 BROS MIX ES, placa MSU7917 ano/modelo 2010/2010 600,00 6 HONDA / /NXR125 BROS ES, placa MQI 9613 ano/modelo 2005/2005 600,00 7 Sucata de pneus. No estado e condição em que se encontra. 1.000,00 8 Sucata de peças. No estado e condição em que se encontra. 500,00 9 Sucata deTanque para caminhão. No estado em que se encontra. 4.000,00 10 Implementos agrícolas. No estado e condição em que se encontra. 1.000,00 11 Batedeira de Cereal. No estado e condição em que se encontra. 1.000,00 12 Batedeira de Cereal. No estado e condição em que se encontra. 1.000,00 13 Batedeira de Cereal. No estado e condição em que se encontra. 1.000,00 14 Roçadeira. No estado e condição em que se encontra. 800,00 15 Sucata ferrosa e peças- reciclagem. No estado e condições que se encontra 1.000,00 16 Pá Carregadeira Caterpillar Cat 924H.No estado e condição que se encontra 60.000,00 17 M. BENZ GUERRA MC 20, placa OCY3672, ano/modelo 2012/2012 28.000,00 18 IVECO / DAILY VCIRILOM3, placa MRO8031 , ano/modelo 2007/2008 18.000,00 19 FIAT / PALIO ATTRACTIV 1.4, placa MTT1663 ano/modelo 2010/2011 4.000,00 20 IVECO / DAILY VCIRILOM3, placa OYK6B56, ano/modelo 2014/2014 8.000,00 21 IVECO / CITYCLASS 70C16, placa MTT1639 ano/modelo 2011/2012 18.000,00 22 MARCOPOLO / VOLARE DW9 ON, placa ODD7B45 ano/modelo 2011/2012 18.000,00 23 MERCEDES-BENZ / M. BENZ L 1313, placa MSD2408 ano/modelo 1976