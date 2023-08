Prefeitura lança editais com quase R$ 2 milhões para projetos culturais

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro publicou, na última sexta-feira (25), sete editais de apoio a projetos culturais com quase R$ 2 milhões em investimentos no setor artístico.

Por meio da Lei Paulo Gustavo (LPG), do governo federal, serão R$ 1.175.400,00 destinados a seleção de projetos no campo audiovisual; apoio a reformas, restauros e manutenção de salas de cinemas; além de capacitação, formação e qualificação, promovendo, também, cineclubes, festivais e mostras audiovisuais.

No segundo chamamento público da LPG, com R$ 480 mil em investimentos, serão contempladas iniciativas que abrangem núcleos de produção de conteúdos em várias áreas, como cultura, saúde, direitos humanos, meio ambiente, infância, adolescência e juventude, conhecimentos tradicionais, economia criativa e ações de formação artístico-cultural.

Já no âmbito do Programa de Coinvestimento Fundo a Fundo de 2022, do governo do estado, as oportunidades são para projetos de valorização da diversidade artístico-cultural do município em múltiplos segmentos; seleção de profissionais para a realização de oficinas, palestras e pesquisas para fins de tombamento; e seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSC) interessadas em realizar eventos culturais no município.

Serão mais de R$ 200 mil empenhados, com recursos remanescentes de editais anteriores do programa.

Em todos os chamamentos públicos, as inscrições já estão abertas, e podem ser feitas até o dia 25 de setembro. No site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br/editais), os interessados podem conferir as orientações sobre como participar.

Editais para pareceristas

Além das oportunidades para a classe artística, os editais da LPG e do Programa de Coinvestimento Fundo a Fundo também contemplam a seleção de pareceristas para a avaliação dos projetos inscritos. As regras para participação também estão disponíveis no site da Prefeitura.