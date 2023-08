Presidente Kennedy apresenta relatório do primeiro quadrimestre de 2023

A Secretaria de Saúde realizou uma Audiência Pública na última terça-feira (22) na Câmara Municipal de Presidente Kennedy. O evento teve como propósito principal apresentar um detalhado relatório das atividades desenvolvidas pela pasta durante o primeiro quadrimestre de 2023, proporcionando transparência e prestando contas à população.

Durante a audiência, representantes da Secretaria de Saúde compartilharam informações essenciais sobre as ações, programas e projetos executados ao longo dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2023. O relatório apresentado destacou os principais marcos e avanços na área da saúde.

Entre os pontos abordados, foram ressaltados os investimentos em unidades de atendimento básico, a expansão de programas de prevenção e promoção da saúde. Além disso, a Secretaria de Saúde apresentou números que demonstram o impacto positivo das ações realizadas no acesso a serviços de saúde e na melhoria dos indicadores de saúde da população.

O evento contou com a participação de vereadores, profissionais da área da saúde, representantes de entidades da sociedade civil e cidadãos interessados em conhecer de perto o panorama da saúde no município.

A Audiência Pública, realizada pela Secretaria de Saúde de Presidente Kennedy, é um compromisso fundamental para a construção de uma administração responsável e comprometida com a qualidade dos serviços oferecidos.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.