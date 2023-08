Presidente Kennedy implanta Gabinete de Gestão Integrada

Nesta terça-feira (22), a Prefeitura de Presidente Kennedy implantou oficialmente o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM). Com a presença do Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Alexandre Ramalho, e do prefeito Dorlei Fontão da Cruz, presidente do GGIM, foi realizada a primeira reunião para discutir ações que aprimorem a segurança do Município.

O evento também contou com a presença de integrantes e representantes da segurança pública da região e na ocasião foram abordados assuntos como dados sobre a violência em Presidente Kennedy, operações da Polícia Civil e Militar, Central de Videomonitoramento e a entrega da nova Delegacia.

O GGIM foi criado por meio do Decreto Municipal n° 044, de 26 de julho de 2023 e é um grupo gestor deliberativo e executivo, composto por representantes do poder público e das diferentes forças de segurança pública que atuam na cidade e visa trabalhar com projetos de enfrentamento e combate a criminalidade no Município, viabilizando políticas de segurança com ações sociais.