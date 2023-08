Press Trip Voar + apresenta o destino ES a influenciadores de todo Brasil

Influenciadores digitais de várias partes do Brasil aterrissaram em terras capixabas no último sábado (19) para a produção de conteúdo e divulgação do destino Espírito Santo. A ação faz parte da 2ª edição do programa VOAR+, iniciativa da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) e do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (FORNATUR) para a promoção e fomento do turismo doméstico e das viagens aéreas no país, que também tem apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setur).

Adriana Chaia (do perfil Viajando com História), Thiago Paes (Paes pelo Mundo), Lucian Grillo e Barbara Couto (Os Lugares Incríveis do Brasil), Eva Fagundes (Eva Meleva) e Isabella Ricci, colunista do jornal Estado de Minas e Portal UAI, percorreram um roteiro de cinco dias que incluiu visitas à Ilha de Vitória, Vila Velha, ao Grande Buda de Ibiraçu, Itaúnas e Santa Teresa, num itinerário de praias, dunas, montanhas e a história do Estado. As passagens aéreas dos participantes foram concedidas por GOL e LATAM.

Os influenciadores puderam conhecer Vitória a partir de um passeio de lancha, degustaram a moqueca capixaba em Vila Velha, se encantaram com a grandiosidade do Buda de Ibiraçu, no Mosteiro Morro da Vargem. Também conheceram as dunas e histórias da Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, e para finalizar, curtiram Santa Teresa, com sua arquitetura e gastronomia italiana. Conteúdos foram produzidos nos perfis dos influenciadores, que têm alcance nacional para a divulgação dos atrativos do Espírito Santo.

“Ações de press trip como a do VOAR +, da Abear e Fornatur, são de extrema importância para o Espírito Santo, pois, a partir de conteúdos gerados pelos influenciadores digitais, coloca os atrativos capixabas em evidência para todo país. Ao recebermos estes profissionais, podemos oferecer uma experiência única das nossas riquezas, fazendo com que eles passem a divulgar o Estado, aumentando, assim, o fluxo de pessoas que desejaram conhecer as belezas capixabas”, afirma o secretário de Estado do Turismo e vice-presidente Região Sudeste do Fornatur, Weverson Meireles. Também acompanhou os influenciadores a jornalista e influenciadora digital Liliajane Mallmann.

Sobre o VOAR+

Em sua 2ª edição, o programa VOAR+ fez parcerias com as secretarias estaduais de todos os estados e o Distrito Federal. As viagens devem ocorrer até novembro.

A ABEAR, por meio de suas associadas, vai conceder seis passagens de ida e volta para cada estado que aderir ao programa. As secretarias estaduais de turismo, por sua vez, custearão toda a parte terrestre (traslado, hospedagem, alimentação e passeios, de acordo com o roteiro). Os convidados, que podem ser influenciadores digitais ou jornalistas, produzem conteúdo em seus canais sobre a experiência de voar ou sobre os destinos. A ABEAR também disponibiliza aos estados uma curadoria para a seleção dos participantes.

Foto: Divulgação Governo do Estado