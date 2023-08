PRF recupera em Venda Nova veículo roubado em MG

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde do último sábado (12), na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, um veículo com registro de roubo em Minas Gerais.

A PRF realizava fiscalização viária na região serrana do ES quando abordou um veículo EVOQUE DYNAMIC P3D conduzido por homem de 20 anos, morador de Manhuacu/ MG, que estava com um passageiro, de 26 anos, também morador da cidade mineira.

Após consulta nos sistemas disponíveis, foi constatado registro de roubo/furto registrado no dia 07/08/2023 em Minas Gerais (Boletim n° 0682158/2022). O veículo portava placas originais.

Dessa forma, condutor foi preso e juntamente ao passageiro, foram encaminhados ao DPJ de Venda Nova, para as devidas providências.