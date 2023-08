Primeira Feira da Carne de Sol de Montanha começa na próxima sexta (4)

O melhor da carne de sol em um único lugar. De sexta-feira (4) a domingo (6), quem for ao Parque de Exposições de Montanha vai poder se deliciar com os pratos feitos com a famosa carne de sol da “Capital da Amizade”, no extremo norte do Estado. Tem escondidinho, coxinha, acarajé e todas iguarias reunidas na primeira edição da Feira Regional da Carne de Sol Doce Terra Morena (Fesol). Com entrada gratuita, a Feira contará também com atrações culturais e artesanato.

O evento promete agitar não só Montanha, mas toda a região da Doce Terra Morena, que inclui, ainda, os municípios de Mucurici, Ponto Belo, Pinheiros e Pedro Canário.

“É uma oportunidade para os micro e pequenos empreendedores venderem seus produtos e conhecerem novos clientes, e a população conhecer a culinária e o artesanato da sua região”, diz o prefeito de Montanha, André Sampaio.

A Feira é uma iniciativa da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), com organização da empresa Ferrari Negócios e Eventos e o apoio da Prefeitura de Montanha, Sebra-ES, e Governo do Estado.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (04/08)

18h – Abertura

18h30 – Apresentação de quadrilha com o grupo Alegria de Viver

19h30 – Apresentação de dança com alunas da Casa dos Projetos

20h – Show com Marcos Tybel

Sábado (05/08)

12h – Show com “Os Amigos”

14h – Apresentação de “Dança da Peneira” com o Grupo Alegria de Viver

15h – Show com Mazinho do Teclados

17h – Apresentação de dança com alunas da Casa dos Projetos

18h – Apresentação de quadrilha com alunos da Casa Terezinha Zonfrilli

19h – Apresentação de dança da Cyza Cia de Dança

19h20 – Show com Neto Queiroz

Domingo (06/08)

11h – Show com Rick Paredão

13h – Apresentação de dança da Cyza Cia de Dança

13h20 – Apresentação de Ballet com alunas da Casa dos Projetos

14h – Show com Lando Lisboa