Produtores rurais do ES são homenageados no Dia da Agricultura Familiar

Produtores rurais de diversas partes do Espírito Santo receberam placas em sessão solene realizada na Assembleia Legislativa (Ales) para celebrar o Dia Mundial da Agricultura Familiar. O evento, ocorrido na noite desta terça-feira (1º), foi uma iniciativa do deputado e presidente da Comissão de Agricultura da Ales, Lucas Scaramussa.



O parlamentar destacou a participação dos pequenos agricultores no abastecimento alimentar e na economia capixaba, com destaque para a geração de emprego e renda no campo. No Espírito Santo, segundo o Censo Agropecuário 2017, quase 75% dos estabelecimentos do segmento foram classificados como de agricultura familiar, empregando mais de 213 mil pessoas, o que representa aproximadamente 60% da mão de obra no campo.



Segundo Lucas Scaramussa, nas localidades onde a agricultura familiar está presente, verifica-se uma comunidade com vínculos fortes de cooperação.



Pronunciamentos



Além de Scaramussa, também discursaram as deputadas Janete de Sá (PMN) e Raquel Lessa (PP),e os deputados João Coser (PT) e Dr. Bruno Resende (União). O secretário de Estado da Agricultura, Ênio Bergoli da Costa, falou sobre a participação da agricultura familiar nas produções de pimenta-do-reino, gengibre e pimenta-rosa do no estado, que se destaca nas exportações desses produtos.



O evento contou com a presença de gestores públicos e representantes do setor agrícola, entre eles, o diretor-presidente do Incaper, Franco Fiorot; o presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Espírito Santo (Fetaes), Júlio Cézar Mendel; o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado (Crea-ES), Jorge Luiz e Silva; e o vice-presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau e diretor da Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo, Mauro Rossoni Júnior.



Em nome dos homenageados falou Douglas Peruchi Deoclécio, presidente da Associação de Produtores e Moradores de Baixo Quartel, em Linhares.



Indicações



Foram homenageados, no evento, dirigentes de entidades do setor e agricultores indicados por Scaramussa e por outros parlamentares estaduais.



Homenageados por indicação do deputado Lucas Scaramussa

Alessandra Maria da Silva

André de Souza Duda

Antônio Cássio Fornaciari

Douglas Peruchi Deoclécio

Élson Amaral de Souza

Francisco Carlos Bobbio

Francisco de Assis de Sousa Santiago

Jociney Serafim

José de Melo

Lucas Calazans Santos

Luciano Sartório Passamani

Maria Loss Gambert Schiavon

Matilde Aparecida Garabelli Venturini

Oiolanda Moreira da Costa

Renato Malanchini

Róbson dos Reis Silva

Róbson Marinato da Silva

Wilson Ferreira da Silva



Homenageados por indicação de outros deputados

Paulo Sérgio Barcelos Pimentel (indicado por Alcântaro Filho)

Arzito Iduino da Costa (por Coronel Weliton)

Acassio Beninca (por Dary Pagung)

Élson Antônio Denadai (por Dary Pagung)

Jorge Luiz e Silva (por Janete de Sá)

Dauri José Tamanhão (por João Coser)

Paulo Polese (por Lucas Polese)

José Lafaiete Freitas (por Raquel Lessa)

Moacir Dias Ferreira (por Raquel Lessa)

Júlio Cézar Mendel (por Dr. Bruno Resende)