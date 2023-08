Profissionais de Anchieta participam do programa ‘Saúde com Agente’

E nesta quinta-feira (31), às 18h, acontece a cerimônia de formatura, no auditório da Câmara Municipal de Anchieta.

O Programa Saúde com Agente é uma iniciativa do Ministério da Saúde com apoio de diversos parceiros, entre eles, as secretarias municipais de Saúde. E a Prefeitura de Anchieta fez adesão ao programa, com isso 67 profissionais de saúde concluíram uma formação que durou 10 meses.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde, em Anchieta concluíram o curso 25 agentes de combate às endemias, que receberão o título de Técnico em Vigilância em Saúde com ênfase no Combate às Endemias e 42 Agentes Comunitários de Saúde, que receberão o título de Técnico em Agente Comunitário de Saúde. Totalizando 67 profissionais de saúde capacitados pelo programa no município.

A formação aconteceu no formato semipresencial, com carga horária de 1.275 horas. O intuito é que esses profissionais tenham um olhar apurado sobre informações coletadas nas residências e saibam melhor orientar os pacientes que necessitam de atendimento.

A iniciativa objetiva melhorar os indicadores de saúde, a qualidade e a resolutividade dos serviços da Atenção Primária aos brasileiros Também reforça a valorização dos Agentes, que desempenham papel relevante como educadores para a cidadania na Saúde, por meio de maior atuação na prevenção e no cuidado das pessoas.

O Programa Saúde com Agente é de autoria do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. É o maior programa de formação técnica na área da saúde no formato híbrido (metodologia na qual estudantes vivenciam o processo de aprendizagem por meio das modalidades presencial e a distância, de forma integrada) do país.