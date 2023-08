Projeto trabalha educação ambiental por meio da musica e da arte em escolas

Um total de 376 estudantes serão beneficiados com as atividades do Projeto Alman’arte neste ano. A iniciativa, promovida pela Simec Cariacica, consiste em trabalhar a conscientização ambiental por meio da música, da literatura e da arte em escolas do município de Cariacica.

As ações tiveram início neste mês de agosto e seguem até o dia 4 de outubro, beneficiando seis instituições de ensino: CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Eliezer Batista, em Jardim América, CMEI Maria Aparecida Lacerda Moura, em Vera Cruz; CMEI Larissa Pereira Batista, em Bela Aurora, EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Jones dos Santos Neves, em Boa Sorte; EMEF Pautila Rodrigues Xavier, em Jardim América; e EMEF Noêmia Costa de Lima, no bairro Vista Mar. Serão envolvidas 45 turmas da educação infantil e do 1° e do 2° ano do ensino fundamental.

O gerente de Segurança, Saúde e Meio Ambiente da Simec Cariacica, Dante Kegele, afirma que com o projeto a empresa contribui para estimular a sensibilidade ambiental em crianças, professores e comunidade escolar, e facilitar a aprendizagem e a reflexão de um tema tão importante para a sociedade. “É preciso que cada vez mais tenhamos uma relação harmônica e de respeito com o meio ambiente. O projeto consegue fazer essa conscientização recorrendo a poemas, músicas e histórias infantis, sendo um mecanismo para deixar mais interessante e atrativo o processo educacional”, explica.

Os idealizadores do projeto são os artistas Renata Rosa e Flávio Vezzoni, que desenvolvem as atividades desde 2014 por meio da Lei Municipal de Incentivo Financeiro à Cultura João Bananeira, de Cariacica.