Prova do Enceeja será realizada no dia 27 de agosto

A edição de 2023 do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Enceeja) será realizada no dia 27 de agosto. A prova é composta por quatro cadernos contendo 30 questões de múltipla escolha cada, além de uma redação de até 30 linhas no modelo dissertativo-argumentativo, o mesmo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os candidatos que se inscreveram devem ficar atentos, pois será necessário apresentar um documento de identificação no dia da prova, que pode ser:

· Cédulas de Identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

· Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros;

· Passaporte;

· Carteira Nacional de Habilitação;

· Carteira de Trabalho e Previdência Social;

· Documentos digitais com foto (e-Título, CNH digital e RG digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais.

O Encceja é um exame voluntário do Governo Federal, gratuito e destinado a jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada para cada nível de ensino. Para participar, é preciso ter, no mínimo, 15 anos completos para o Ensino Fundamental; e, no mínimo, 18 anos completos para o Ensino Médio.