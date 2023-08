Publicado o edital para o novo concurso da Guarda Municipal de Cariacica

Já está no ar o edital do novo concurso para agentes da Guarda Municipal de Cariacica. O documento publicado nesta sexta-feira (18) no Diário Oficial do município traz todas as orientações sobre o concurso. As inscrições serão iniciadas na próxima sexta-feira (25) por meio eletrônico e presencialmente.

O novo concurso ofertará 35 vagas para início imediato, mais formação de cadastro de reserva. O salário será de R$ 2.200,00 + R$ 660,00 referente ao adicional de periculosidade + R$ 1 mil (referente a escala especial) + R$ 2.148,05 (auxílio fardamento, pago em uma única parcela no mês de abril de cada ano) + R$ 500,00 de auxílio-alimentação.

Atualmente, o efetivo da Guarda Municipal de Cariacica é composto por 42 agentes. Para participar do novo concurso, o candidato precisa ser brasileiro, ter idade mínima de 18 anos e de no máximo 35 anos, ensino médio completo, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, entre outras.