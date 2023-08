Quadra de Salgadinho, no interior de Cachoeiro, será inaugurada na sexta (11)

A Prefeitura de Cachoeiro vai inaugurar a quadra poliesportiva de Salgadinho, localidade do distrito de Vargem Grande de Soturno. A solenidade de entrega está programada para as 19h de sexta-feira (11).

O novo espaço esportivo foi construído às margens da Rodovia ES 486, com investimento de mais de R$ 350 mil, com recursos federais e do município.

Foram feitos serviços de execução de fundações e alvenarias, instalações elétricas (iluminação com refletores, pontos de tomada), pinturas e execução do chapisco e reboco nos pilaretes, instalação de piso, com pintura demarcando esportes, por cor, e de alambrado no entorno.

“Mais uma obra importante para Soturno. Agora, os moradores de Salgadinho e região vão contar com um local adequado para prática esportiva, lazer e convivência”, frisa o prefeito Victor Coelho.