Qualificar ES oferta mais de 1 mil vagas presenciais destinadas a mulheres

Estão abertas as inscrições para a 3ª oferta presencial do Programa Qualificar ES reservadas ao público feminino. As mulheres capixabas interessadas em realizar um dos cursos ofertados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com o Programa Agenda Mulher, podem se inscrever a partir desta terça-feira (22).



O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, ressaltou a importância de se ofertar vagas exclusivas ao público feminino, com foco no empreendedorismo das mulheres.



“Esta é a 3ª oferta presencial do ano destinadas às mulheres capixabas. Isso que só mostra que há público para o atendimento à demanda de cursos profissionalizantes e que esse público quer empreender, conquistar a independência financeira e construir a sua própria trilha profissional “, enfatizou o secretário Bruno Lamas.



São ofertadas 1.160 vagas em 14 cursos destinados às mulheres. As vagas são para os cursos de Maquiagem, Design de Sobrancelhas e Cuidados da Pele, Costura, Assistente Administrativo, Cuidador de Idosos, entre outros.



Os requisitos para participar da seleção são ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos, completos na data da matrícula do curso; residir no município onde o curso será realizado; ser alfabetizado, e ser do gênero feminino.



Para realizar a inscrição, a candidata deve preencher o formulário de cadastro no site do www.qualificar.es.gov.br. A candidata poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos em diferentes turnos.



A seleção se dará por ordem decrescente, conforme a ordem de inscrição, bairro/município prioritário, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno.



A candidata classificada deverá comparecer ao polo, nos dias 20 e 21 de setembro, para a efetivação da matrícula, exclusivamente, com o professor que ministrará o curso, e é quando será entregue toda a documentação para a conferência dos dados, de acordo com a lista de classificadas.



A candidata que não comparecer até o primeiro dia de aula para realizar a matrícula poderá ser substituída pela suplente. Não havendo suplente, será substituída por vagas remanescentes. O resultado será divulgado no dia 19 de setembro.



Ao final do curso, a candidata que cumprir, no mínimo, 75% da carga horária, estará apto para receber o certificado de conclusão de curso. As alunas que concluírem os cursos terão direito a um kit empreendedor por Eixo. A única exceção será o Eixo de Ambiente e Saúde. As inscrições têm início nesta terça-feira (22) e seguem até o dia 04 de setembro.



Cursos da 3ª oferta presencial:

Maquiagem

Costura

Design de Sobrancelhas e Cuidados da Pele

Cuidador de Idosos

Cuidador Infantil

Doces para Festas

Massa Italiana

Preparação de Salgados

Auxiliar Administrativo

Penteados

Biscoitos Caseiros

Preparação de Buffet

Auxiliar de Recursos Humanos e Departamento Pessoal

Costura Infantil

