R$ 683,93: ES tem maior valor médio do Bolsa Família no Sudeste em agosto

O Espírito Santo registra o maior valor médio pago pelo Bolsa Família em agosto na Região Sudeste: R$ 683,93. As 303,5 mil famílias nos 78 municípios do estado serão contempladas a partir de um investimento de R$ 206,7 milhões do Governo Federal. O cronograma de depósitos nos 5.570 municípios brasileiros tiveram na última sexta-feira (18) e segue até o dia 31, com base no final do Número de Identificação Social (NIS).

Serra é o município com maior número de contemplados no Espírito Santo. São 40,7 mil famílias, a partir de um investimento de R$ 27,6 milhões. Os outros quatro municípios do estado com mais famílias beneficiárias são: Cariacica (34.982), Vila Velha (24.811), Vitória (21.021) e Cachoeiro de Itapemirim (13.332).

O município capixaba com maior valor médio de repasse é Conceição do Castelo, com R$ 734,85. Vila Valério (R$ 722,94) e Rio Bananal (R$ 720,52) completam a lista das três cidades de maior repasse médio no estado.

O Benefício Primeira Infância, que prevê um adicional de R$ 150 a crianças de zero a 6 anos, chega a 154,4 mil pessoas no Espírito Santos em agosto. Já o Benefício Variável Familiar, um adicional de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, alcança 247,7 mil pessoas no estado.

NACIONAL

O Bolsa Família teve um aumento de 1,15% no número de beneficiários em agosto na comparação com julho. Os repasses neste mês chegam a 21,14 milhões de famílias, 241 mil a mais em relação à lista anterior. Ao todo, R$ 14,2 bilhões serão transferidos às famílias pelo Governo Federal, aumento de 1,55% em comparação a julho. O valor médio do benefício é de R$ 686,04.

O Benefício Primeira Infância chega a mais de 9,24 milhões de crianças de 0 a 6 anos (7 anos incompletos) na composição familiar dos beneficiários, com um total de R$ 1,3 bilhão em repasses. Já o Benefício Variável Familiar atenderá 15,9 milhões de brasileiros por meio de repasses de R$ 724 milhões. São 843 mil gestantes, 12,4 milhões de crianças e adolescentes de 7 a 16 anos e 2,6 milhões de adolescentes na faixa de 16 a 18 anos.