Rede atacadista vai gerar centenas de empregos em Vitória

Atraída pela estrutura que a capital oferece e sua vocação para receber novos negócios e investimentos, uma grande rede atacadista anunciou a sua primeira unidade em Vitória. Com previsão de inauguração até o primeiro trimestre de 2024, a expectativa é de que o estabelecimento, que será construído do zero, gere 300 empregos diretos e 200 de forma indireta após a inauguração.

Os 300 empregos diretos serão gerados na fase de erguimento do prédio, no segmento da construção civil. O processo seletivo para trabalhar a unidade após sua inauguração ainda não está aberto, mas será comunicado tão logo for iniciado.

O novo supermercado contará com açougue, padaria, empório, além de serviços.

“O empreendimento, que será construído na Avenida Fernando Ferrari, irá dinamizar um trecho dessa importante via da cidade, hoje sem uso, adicionando uma ótima opção de compras para capixabas e turistas”, disse o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, que esteve presente no início das obras do estabelecimento, na manhã desta segunda-feira (28).