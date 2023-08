Rede de fibra óptica do Governo Estado chega a 33 municípios

Trinta e três municípios capixabas já contam com os serviços da rede de fibra óptica do Governo do Estado. Esse número é resultado do Projeto ES Digital que proporcionou a chegada de uma estrutura de alta velocidade a 27 cidades do interior.

Além disso, escolas, delegacias, hospitais e outras repartições do Poder Executivo Estadual estão conectadas com o Data Center do Estado, central de dados governamentais, que fica na sede do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), em Vitória.

Considerando os órgãos já atendidos na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), a rede de fibra óptica do Governo conta com 644 pontos. Nos últimos dois anos, houve um avanço de 229 pontos, em virtude do Projeto ES Digital, que prevê a implantação de pontos da rede de fibra óptica nos órgãos estaduais de 72 municípios, divididos em dois anéis (Norte e Sul).

Por meio de uma estrutura de alta velocidade, as repartições do Poder Executivo podem copiar rapidamente grandes volumes de dados, como backups, vídeos, fotos; acessar em tempo real as imagens de câmeras de videomonitoramento; e utilizar a telefonia VOIP e videoconferências, viabilizando a redução de custos.

Outros aspectos positivos da rede de fibra óptica governamental são criar condições para aperfeiçoar a arrecadação fiscal e facilitar o acompanhamento dos processos administrativos e judiciais

Competitividade

O Espírito Santo alcançou o segundo lugar no pilar “Infraestrutura” no Ranking de Competitividade dos Estados, organizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Um dos fatores que influenciou nesse desempenho foi o avanço em dez posições no indicador “Backhaul de Fibra Óptica” em relação a 2022, quando o Estado ocupava a 15ª colocação.

Na avaliação do presidente do Prodest, Marcelo Cornélio, o investimento feito pelo Governo do Estado, por meio do Projeto ES Digital em redes de fibra óptica, colaborou para a evolução capixaba no Ranking de Competitividade do CLP. “Esse desempenho mostra o esforço do Governo do Estado em melhorar a infraestrutura tecnológica da Administração Pública. E isso é imprescindível para oferecer serviços cada vez melhores aos cidadãos”, pontuou Cornélio.