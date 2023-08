Itapemirim: agência do DETRAN ficará temporariamente fechada

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) comunica aos seus usuários que o Posto de Atendimento Veicular (PAV) de Itapemirim vai ficar temporariamente fechado para que os serviços de reforma sejam realizados e, com isso, possam ser implementadas as melhorias de infraestrutura da unidade. Os proprietários de veículos, condutores e alunos de autoescolas podem buscar atendimento em cidades vizinhas ou realizar os serviços digitais no site do Órgão.

São mais de 60 serviços que podem ser realizados de forma on-line, direto no site, sem a necessidade de sair de casa e se dirigir a uma unidade. Entre os serviços digitais estão renovação de CNH, emissão de boleto, alteração de endereço etc.

O Posto de Atendimento Veicular de Itapemirim permanecerá fechado para reforma entre os dias 28 de agosto e 21 de setembro. Enquanto o trabalho de reforma acontece, não haverá atendimento ao público na unidade, mas os moradores podem ser atendidos, mediante agendamento prévio na agência do Detran|ES de Marataízes, localizada na Avenida Governador Lacerda de Aguiar, 353, Centro (em frente ao Banco do Brasil) – CEP: 29345-000, ou em outra cidade.

Agendamento

Para agendar o atendimento presencial, o interessado deve acessar o site www.detran.es.gov.br. Após acessá-lo, o cidadão deve clicar no botão de agendamento, localizado no canto superior esquerdo do site. Automaticamente, o será direcionado para o portal Acesso Cidadão para efetuar o login. Se ainda não tem, será necessário realizar o cadastro.

Com isso, todos os dados do cidadão serão automaticamente inseridos no agendamento e o cidadão terá autonomia para agendar, mudar o horário ou cancelar o atendimento. Além disso, o cidadão terá acesso ao histórico dos últimos agendamentos realizados.

Confira o passo a passo de como fazer o agendamento:

Acesse o site www.detran.es.gov.br; Clique no banner de agendamento; Faça o login no portal Acesso Cidadão; Selecione a unidade em que deseja ser atendido e confira o endereço; Selecione a área/serviço para a/o qual deseja atendimento; Selecione o dia e horário para atendimento e confirme; Feito isso, o sistema enviará um e-mail com a confirmação do agendamento. Esse comprovante deverá ser apresentado no dia do atendimento, podendo ser impresso ou imagem no celular.

Após realizar o agendamento, o usuário deve se dirigir à unidade do Detran|ES, na data e hora marcadas e apresentar o comprovante de agendamento no celular ou impresso, além da documentação necessária para o serviço.