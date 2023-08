Relembre o legado do ex-deputado cachoeirense morto em trágico acidente

Há nove anos a cidade de Cachoeiro de Itapemirim e o Estado do Espírito Santo chorava a partida daquele que foi um dos mais destacados e importantes políticos capixaba, o ex-deputado Glauber Coelho (PSB), que morreu em 20 de agosto de 2014, após dez dias de um grave acidente de carro, envolvendo três veículos na rodovia ES-482.

O então parlamentar, que tinha 40 anos, chegou a ficar internado no Hospital Evangélico. Diagnosticado com um edema cerebral, ele não resistiu e veio a óbito, deixando um vazio no coração de amigos e familiares.

“Glauber Coelho foi mais do que um colega na política, foi meu amigo, um exemplo de comprometimento e integridade. Juntos, trabalhamos em projetos que acreditávamos, defendendo ideias que sabíamos que trariam benefícios reais para os capixabas”, explicou o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos (Podemos).

Legado em Cachoeiro

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, o saudoso Glauber Coelho foi eleito para deputado estadual em 2010, após uma extensa atuação na Câmara Municipal de Cachoeiro, onde atuou por três mandatos consecutivos, nos anos 2000, 2004 e 2008.

Em sua cidade natal, ele também contribuiu para o desenvolvimento local como secretário municipal, destacando-se nas pastas da Saúde; da Criança, Adolescente e Juventude; da Agricultura; Defesa Civil e Meio Ambiente.

“Ele era um cara do bem e sua atuação na política e seu caráter acessível deixaram um legado bacana principalmente para Cachoeiro de Itapemirim, sua terra natal”, ressaltou Marcelo Santos.

Destaque na Casa de Leis

Deputado Marcelo Santos ao lado de Glauber Coelho na Assembleia Legislativa – Foto: Reinaldo Carvalho | Ales

Na Assembleia Legislativa, ainda no primeiro mandato, o deputado cachoeirense também ocupou importantes funções como, por exemplo, a 2ª vice-presidência e a 2ª Secretaria da Mesa Diretora.

A sua atuação na Casa de Leis se estendeu para a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Telefonia e comissões de Saúde, Agricultura e Meio Ambiente, onde participou das atividades legislativas como membro efetivo.

Legado para a saúde

Glauber Coelho ainda atuou em importantes frentes parlamentares, entre elas, a Frente Parlamentar Saúde para Todos, onde foi presidente e percorreu o Estado do Espírito Santo fiscalizando hospitais e postos de saúde com o objetivo de identificar os principais desafios dos gestores e dificuldades enfrentadas pelos pacientes.

Foi dele também o projeto que obriga a identificação de pacientes por meio de pulseiras nos hospitais das redes filantrópica e privada do Espírito Santo.

Trabalho no Sul e Caparaó

Muito querido pela população, Glauber Coelho sempre buscou retribuir o reconhecimento popular com trabalho e melhorias para o povo.

Em seu reduto eleitoral, por exemplo, nas regiões Sul e do Caparaó, ele promoveu um mutirão, em parceria com a Defensoria Pública do Espírito Santo, para levar atendimento jurídico para os moradores dessas localidades.

Foto: Reprodução | Rede social

Fenômeno eleitoral

Em seus 15 anos de vida pública, Glauber Coelho estava se tornando um fenômeno político no Estado do Espírito Santo. A cada eleição que participava, o reconhecimento da população nas urnas só aumentava.

Nas eleições em que participou como vereador, no ano 2000, foi eleito com 1.252 votos. Já em 2004, voltou ao Poder Legislativo cachoeirense com 2.011 votos.

Em 2008, teve destacada votação, se tornando um dos vereadores mais votados da história da cidade, com 4.060 votos.

Nas eleições para deputado estadual, em 2010, Glauber Coelho, também surpreendeu

e foi eleito com 23.040 votos.

Após a sua morte, o seu irmão Victor Coelho (PSB), herdou o seu legado político e se tornou prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, onde exerce o seu segundo mandato como chefe do Poder Executivo municipal.