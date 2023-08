Sarau celebra 112 anos de Newton Braga nesta sexta (11) em Cachoeiro

Nesta sexta-feira (11), Cachoeiro comemora os 112 anos do nascimento de um de seus filhos mais ilustres, o escritor Newton Braga (1911-1962). Para marcar a data, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) promoverá a sétima edição do evento LiteraNewton, com um sarau cheio de dança, música e poesia.

O sarau “Cidade do Interior” será apresentado no Centro Cultural Casa dos Braga, localizado na rua 25 de Março, às 19h30, pelos estudantes da escola Guimarães Rosa. A entrada é gratuita.

Os presentes poderão usufruir de uma noite de encantamento, com leitura de textos do poeta cachoeirense, como “Canto de glória”; “E, então, certo dia, por acaso…”; “Gozo místico” e “Conselho”. Na parte musical, serão apresentadas grandes clássicos da MPB, como “Travessia”, “Casinha Branca”, “Canteiros”, “Naquela mesa”, “Caçador de mim”, “Em nome de Deus” e “Amor de índio”.

No evento, também serão apresentados os 20 poemas que irão compor o livreto do 2º Festival de Poesia Newton Braga. Eles foram selecionados entre os 57 inscritos no concurso, lançado em julho pela Semcult, em homenagem ao escritor.

“Incentivar a escrita e estimular a produção de poesia é perpetuar o legado de Newton Braga. Isso fortalece o movimento literário e lança olhar para a vocação cachoeirense para as letras”, afirma a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

Newton Braga

Newton Braga nasceu na fazenda do Frade, administrada pelo pai, Francisco Braga, primeiro prefeito de Cachoeiro. Irmão do cronista Rubem Braga, o jornalista, advogado e escritor estudou no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, cidade onde atuou em jornais e publicou poemas com influência do modernismo.

Em 1932, voltou para a cidade natal, onde foi jogador do Estrela do Norte e redator-chefe do Correio do Sul, que o ajudou a impulsionar movimentos cívicos, como a criação do Dia de Cachoeiro. “Lirismo perdido”, “Cidade do interior” e “Poesias e prosa” são algumas de suas principais obras.