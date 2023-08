Secretaria de Educação inicia avaliação de diretores escolares

A Secretaria da Educação deu início, nesta terça-feira (1), à Avaliação do Diretor Escolar em que serão avaliados todos os diretores da Rede Pública Estadual de Ensino que estão na gestão, a partir de 180 dias. Essa avaliação consiste em mensurar, por meio de indicadores de competência, os resultados qualitativos da atuação do diretor escolar, possibilitando a verificação dos conhecimentos, habilidades e atitudes para o bom desenvolvimento da gestão escolar.



A avaliação segue até o dia 13 de outubro e é realizada pelas Superintendências Regionais de Educação, por meio da Comissão de Avaliação Regional, composta pelo superintendente, assessor pedagógico e assessor administrativo. Para isso, nos dias 27 e 28 de julho, aconteceu a Formação da Comissão Regional, realizada pela Gerência de Gestão Escolar, um marco no processo de avaliação dos diretores de escolas neste ano.



Em 2022, o Ciclo Avaliativo de Diretores Escolares ocorreu de forma diagnóstica e, após ajustes necessários, com ênfase nos princípios da Gestão Democrática e na redução das desigualdades na rede, foi dado início ao ciclo avaliativo de 2023.

A gerente de Gestão Escolar da Sedu, Mayara Lima Candido, ressaltou que a avaliação será utilizada como instrumento de gestão. “A ação visa a aferir se o diretor mobiliza as competências indispensáveis para a atuação. Também objetiva que essas competências possam ser aprimoradas, por meio do plano de desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional”, disse.



Para a realização da avaliação, foi construída uma Matriz de Competências e Indicadores, com base na Matriz Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar, apresentada pelo Ministério da Educação, no Mapa Estratégico da Sedu 2023-2026 e nas dimensões da gestão escolar estabelecidas nos documentos reguladores da Sedu.



Essa avaliação faz parte da Política de Desenvolvimento do Diretor Escolar, que reúne diversas ações com o objetivo de promover uma reflexão contínua sobre a concepção de gestão e sua redefinição, por meio de uma política sólida que visa ao aprimoramento profissional dos diretores e à melhoria constante dos resultados de aprendizagem dos estudantes, entre outros aspectos.



O subgerente de Políticas e Processos de Gestão Escolar da Sedu, Ronald da Silva Alves, ressaltou também que a execução da Avaliação do Diretor Escolar tem como foco auxiliar no desempenho dos diretores. “Além disso, está prevista a elaboração de um Plano de Desenvolvimento para aqueles diretores que apresentarem baixo rendimento em algum dos indicadores da Matriz da Avaliação”, pontuou.