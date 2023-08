Secretaria de Meio Ambiente do ES abre inscrições para processo seletivo

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 01/2023, da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama). O certame visa à contratação e formação de cadastro de reserva, em regime de designação temporária, para o cargo de Técnico de Nível Superior nas áreas de Economia e Oceanografia.



Ao todo, são duas vagas imediatas, mais cadastro de reserva. Os candidatos precisam ter experiência em projetos de arranjos produtivos ou de desenvolvimento sustentável (área de Economia) e experiência em projetos de gestão de recursos pesqueiros (área de Oceanografia). A remuneração é de RS 5.118,83, mais auxílio-alimentação no valor de R$600 reais.



As inscrições e o edital com as informações completas estão disponíveis em www.selecao.es.gov.br, na página do processo seletivo. Os interessados têm até as 22 horas do dia 14 de agosto para realizarem a inscrição.



O processo seletivo simplificado conta com as seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização de contrato. Os candidatos devem ficar atentos à documentação que comprova os dados declarados no ato da inscrição, pois a segunda etapa é eliminatória. Os selecionados vão atuar na sede da Seama, em Vitória.



Serviço:

Processo Seletivo 01/2023: https://selecao.es.gov.br/PaginaConcurso/Index/457



Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Seama

Paulo Sena / Cilio Netto / Igor de Castro

(27) 99956-0609