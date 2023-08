Sedu realiza Cerimônia de Posse de Diretores Escolares

A Secretaria da Educação realizou, na última quarta-feira (16), mais uma Cerimônia de Posse de Diretores Escolares no ano de 2023. A solenidade foi transmitida por meio canal oficial da Sedu no YouTube (Clique aqui e acesse o vídeo) e contou com a mediação de Mayara Lima Candido, gerente de Gestão Escolar da Sedu, que apresentou os 16 novos diretores da Rede, designados para função entre os meses de junho e julho.

Durante sua fala, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, saudou os novos diretores e disse estar otimista com o trabalho que está para ser desenvolvido. “Ser gestor é um desafio, mas todos vocês foram selecionados por terem perfis para essa função. É muito bom poder tomar decisões que podem impactar positivamente na vida das pessoas e isso está entre as nossas responsabilidades. Estamos juntos para fazer uma educação cada vez melhor para os capixabas”, disse o secretário.

Também participaram da cerimônia a subsecretária de Estado de Articulação Educacional, Darcila Castro; o subsecretário de Estado de Planejamento e Avaliação, Marcelo Lema; a assessora Thainá Pacheco Moreira Barbosa, representante o subsecretário de Suporte à Educação, Andre Melotti Rocha; a assessora Renia Lopes Biazart, representando a subsecretária de Estado de Educação Básica e Profissional, Andrea Guzzo; a gerente de Prestação de Contas, Vera Lúcia Viggiano, representando o subsecretário de Estado de Administração e Finanças, Josivaldo Barreto; e o superintendente Regional de Educação de Carapina, Rodrigo de Souza Simões.