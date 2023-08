Seleção de Cachoeiro estreia com empate heroico na Capital do Estado

Sob o comando do ex-jogador do Flamengo, Tinteiro e de Marcão, a Seleção Masculina representou o município de Cachoeiro de Itapemirim, na Taça das Favelas, competição que revela atletas de futebol para o mundo, com inclusão de meninos e meninas que sonham com oportunidades através do esporte para sonhar com uma vida melhor.

Já passava das 15h, quando a equipe da Seleção Masculina de Futebol entrou em Campo. Com a bola rolando os jogadores da Seleção mostraram um futebol digno de uma cidade que é celeiro de craques. Disciplina, movimentação, toques de bola e dribles desconcertantes envolveram o forte adversário.

O atacante Isaac Sotero foi o destaque da equipe. Ele brincou em campo, deu “caneta” e foi contemplado com uma “pintura” de gol que abriu o placar da partida.

Cachoeiro pode ter atletas convocados pela Seleção Masculina de Futebol do Espírito Santo para representar o Estado na edição Nacional da Taça Das Favelas, em São Paulo.

No dia 2 de setembro marca também a estreia da Seleção Feminina de Cachoeiro de Itapemirim, com a coordenação da técnica Dilceia Máximo.

Isaac Sotero – Reprodução/Beto Vianna