Serviço Médico Legal Sul-Serrano de Venda Nova Comemora um ano de parceria

No último final de semana, a Superintendência de Polícia Técnico-Científica, por meio em parceria com a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, celebrou um ano de operações do Serviço Médico Legal (SML) Sul-Serrano na cidade.

O evento ocorreu ao lado da Policlínica Municipal e contou com a presença da equipe da Polícia Civil, do prefeito Paulinho Mineti, secretários municipais, vereadores e moradores. O perito Francisco Mutz Ratzke representou o superintendente, Carlos Alberto Dalcin, na ocasião.

De acordo com o relatório apresentado ao município pelo médico legista Rodrigo Ferreira Pereira, chefe da Unidade SML Sul-Serrano em Venda Nova, entre agosto de 2022 e agosto deste ano, foram registrados 77 óbitos na unidade, que presta atendimento a 11 municípios da região. Além disso, foram atendidas 791 vítimas vivas em casos de conjunção carnal, lesão corporal e outros serviços.

O prefeito Paulinho Mineti expressou sua satisfação com o serviço. “No pior momento para uma família, no atendimento a óbitos, antes tínhamos que nos deslocar para Cachoeiro ou Vitória. Estamos muito felizes por ter o atendimento aqui no município. Venda Nova é referência regional, mas não pensamos só na gente, por isso a unidade atende vários municípios. Trabalhamos com política de P maiúsculo, pois precisamos de colaboração e parceria para cada vez mais fazer um trabalho melhor à população”, declarou.