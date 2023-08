Sextou! Confira as atrações para curtir o fim de semana no Sul do ES

O fim de semana chegou e a programação está completa de atrações para curtir no Sul do Estado. Na agenda cultural desta semana, o destaque é o ‘Festival de Inverno de Marataízes’, que começou na última quinta-feira (24) e vai até domingo (27), em Marataízes.

Confira a agenda completa!

Sexta-feira (25)

Boteco Mister Pig – Cachoeiro

Bailão do Mazinho – Cachoeiro

Festival de Inverno de Marataízes 2023

Gordinho – Cachoeiro

Fim de semana cultural da Festa do Sanfoneiro – Conceição do Castelo

Bar Bom Gosto Food Club – Cachoeiro

Sábado (26)

Festival de Inverno de Marataízes 2023

Verdinho Bar Universitário – Cachoeiro

Casa do Polati – Muqui

*Rodovia Muqui x Cachoeiro

Fim de semana cultural da Festa do Sanfoneiro – Conceição do Castelo

Arraiá do Borjão – Bar do Tonho Bola de Pau

Domingo (27)

Festival de Inverno de Marataízes 2023

Forrozão do Rancho São Jorge – Cachoeiro

*Entrada R$ 10,00 / entrada gratuita para quem chegar de cavalo

*Monte Líbano – ao lado do asilo Adelson Rabelo

Bar Bom Gosto Food Club – Cachoeiro

Roda de Samba – Bar do Tonho Bola de Pau

Sala 01

Elementos 2D

Fale Comigo 2D

Oppenheimer 2D

Sala 02

Gran Turismo – De jogador a Corredor 2D

Sala 03

Besouro Azul 2D

Megatubarão 2 – 3D

Sala 04

Barbie 2D

Drácula: A Última Viagem do Demeter 2D

Sala 01

Besouro Azul 2D

Fale Comigo 2D

Sala 02

Barbie 2D

Gran Turismo – De Jogador a Corredor 2D

Sala 03

Elementos 3D

Megatubarão 2 – 3D

Oppenheimer 2D

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.