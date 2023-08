Shoppings realizam campanha sobre doação de medula óssea

Os doadores de medula óssea desempenham um papel vital para promoção da saúde e salvar vidas, e para ajudar o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), os Shoppings MontSerrat e Mestre Álvaro, na Serra, estão na busca e cadastrando potenciais doadores.

O cadastro no Shoppings MontSerrat, Colina de Laranjeiras, será no dia 15 de agosto, e no Mestre Álvaro, em Eurico Salles, no dia 18. O cadastramento irá ajudar significantemente na vida de pessoas que lutam contra doenças graves, como leucemia, linfomas e alguns tipos de anemia.

Confira o que é necessário para ser um doador:

– Documento original com foto, emitido por órgão oficial ou fotocópia autenticada em cartório (carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de habilitação, carteira de identidade profissional, certificado de reservista ou passaporte)

Obs.: São aceitos documentos digitais oficiais que contenham foto, RG, data de nascimento e nome da mãe.

Confira as doenças impeditivas do cadastro e da doação:

HEPATITE

– Hepatite A: Pessoas curadas, estão liberadas para o cadastro e a doação.

– Hepatite B: Pessoas com carga viral negativa, poderão ser cadastradas e, posteriormente, avaliadas para doação.

– Hepatite C: Não será permitido o cadastro.

CÂNCER

Para todos os tipos de câncer NÃO serão permitidos o cadastro e nem a doação, EXCETO para o de pele – Carcinoma Basocelular e o de Colo de Útero, caso tenham sido tratados somente com cirurgia.

DOENÇAS AUTOIMUNES

O cadastro será permitido nos seguintes casos:

– Tireoidite de Hashimoto e Doença de Graves tratadas com sucesso e situação clínica estável.

– Psoríase controlada, somente no caso de uso de medicação tópica

– Vitiligo, sem uso de medicação.

Não será permitido o cadastro em casos de:

– Artrite Reumatóide

– Lupus

– Fibromialgia

– Esclerose Múltipla

– Síndrome de Guillain-Barré

– Púrpura

– Síndrome Antifosfolipídica

– Sindrome de Sjogren

– Doença de Crohn

– Espondilite Anquilosante

EPILEPSIA

O cadastro é permitido nos casos da doença controlada, sem uso de medicação e crise há mais de três anos.

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (DST)

O cadastro é permitido em casos de DST tratadas (Herpes, HPV, Clamídia e Sífilis).

DIABETES

Pessoas diagnosticadas com diabetes deverão consultar o seu médico para analisar a atual situação clínica:

– Diabetes bem controlada, seja por dieta ou medicamento, será permitido o cadastro.

– Nos casos de diabetes em que é necessário o uso de insulina ou outra medicação injetável para tratar a própria doença ou doenças renais, cardíacas, do nervo ou dos olhos (relacionadas com a Diabetes), o cadastro não será permitido.

ASMA

Somente com uso de bombinha inalatória poderá se cadastrar e doar.

HIPOTIREOIDISMO

Liberado o cadastro e a doação.

HIPERTIREOIDISMO

Impedido o cadastro e a doação.

TUBERCULOSE

– Tuberculose Pulmonar: Liberado para o cadastro e a doação, após cinco anos de tratado.

– Tuberculose Extrapulmonar: Inapto para o cadastro e a doação.

USO DE DROGAS

– Alcoolismo Crônico: Inapto para o cadastro.

– Maconha: Liberado.

– Cocaína: Liberado o cadastro e afastado para doação por 12 meses, a partir da data da última utilização. No caso de uso injetável, é impedido o cadastro.

– Crack: Liberado o cadastro e afastado para doação por 12 meses, a partir da data da última utilização.

DOENÇA PSIQUIÁTRICA

– Depressão: Liberado o cadastro e a doação.

– Esquizofrenia: Impedido o cadastro.

– Transtorno Bipolar: Impedido o cadastro.