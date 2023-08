Solenidades desta segunda (21) são adiadas em função da chuva em Cachoeiro

Programada para as 18h desta segunda-feira (21), a assinatura de ordem de serviço para obras de pavimentação e drenagem de ruas no bairro Rui Pinto Bandeira foi adiada pela Prefeitura de Cachoeiro, em virtude da previsão de chuva para o momento da solenidade.

Também em função do tempo chuvoso, foi adiada a inauguração da revitalização da quadra poliesportiva “Patrícia Pires Machado”, no bairro Santa Cecília, que ocorreria na manhã desta segunda, junto com a entrega de uniformes para os alunos do núcleo de qualidade de vida que funciona no local.

Novas datas para esses eventos serão divulgadas tão logo sejam definidas.