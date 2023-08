SuperAção: Guardas Municipais participarão da ação

No próximo sábado (19), a comunidade de São Torquato receberá um reforço especial no evento SuperAção. As Inspetorias de Educação para o Trânsito e da Mulher, da Guarda Municipal de Vila Velha.



A Inspetoria de Educação para o Trânsito da GMVV desempenha um papel fundamental na promoção da conscientização sobre a segurança viária. Durante o evento, os moradores da região terão acesso às informações valiosas sobre boas práticas no trânsito, medidas de segurança para pedestres e motoristas, além de dicas para prevenir acidentes e garantir a fluidez do trânsito nas ruas do município.



Além disso, a Inspetoria da Mulher também estará presente. “Às vezes as mulheres não têm coragem de procurar a instituição para denunciar e, em muitos, casos não sabem nem como podem realizar a denúncia”, ressalta a Inspetora Laís Mongim.



“Nossas inspetorias têm o compromisso de educar, conscientizar e inspirar. Queremos proporcionar um ambiente acolhedor para troca de informações e experiências, fortalecendo a relação entre a GMVV e os cidadãos”, afirma a comandante Landa Marques.







Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.