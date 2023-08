VÍDEO | Suspeito é preso após roubar mais de 10 estabelecimentos no ES

Um homem suspeito de aterrorizar o comércio em Vila Velha foi preso em uma ação das polícias Civil e Militar. R.D.O, de 45 anos, é suspeito de ter cometer, pelo menos, dez roubos entre os bairros Praia da Costa e Itapoã. Na manhã desta terça-feira (8), a Polícia Civil detalhou a prisão.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito buscava cometer os crimes em comércios de áreas nobres da cidade, e as vítimas começaram a desconfiar que poderia ser a mesma pessoa que cometia os roubos na região. O suspeito agia sozinho e, utilizando uma arma falsa, roubou farmácias, lojas de Lingerie, lojas de celulares.

O suspeito contou aos policiais que estava devendo aos traficantes a quantia de R$ 10 mil e, por isso, aplicava os assaltos com mais frequência nos últimos dias.

Na casa onde foi preso, a Polícia Militar encontrou o simulacro que ele usava para os roubos. Um homem que estava no local e que foragido do sistema prisional também foi preso na ação.

A Polícia Civil ressalta que esses assaltos foram realizados em um período curto de seis meses e que outros comércios podem ter sido invadidos pelo suspeito, mas muitos comerciantes preferiram não denunciar.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Vitória e a Polícia Civil continuará nas investigações.

