Suspeitos de assaltos em clínica de Cachoeiro são identificados pela PC

A Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC), identificou na manhã desta quarta-feira (30), os suspeitos de dois roubos praticados em uma clínica de ortopedia em Cachoeiro de Itapemirim.

Os crimes ocorreram nos dias 09 e 18 deste mês de agosto, durante a Operação Salvo-Conduto, foi possível perceber que a forma de ação dos bandidos eram parecidos. Os homens chegavam até a recepção do estabelecimento, pediam um copo d’água à recepcionista e logo após, anunciavam o assalto, portando uma arma de fogo.

Sobre o assalto a clínica, um dos assaltantes já havia estado no local anteriormente, acompanhando um primo que seria cuidador de um paciente idoso, e sabia em qual gaveta o dinheiro do caixa estava guardado. Com essa informação os suspeitos já sabiam em qual local o dinheiro estava.

Segundo o DEIC, do primeiro assalto, foi levado uma quantia de aproximadamente R$4.000,00 na segunda ação, R$2.000,00.

Com ajuda do circuito de monitoramento do local e as intensas investigações, a polícia conseguiu a localização exata dos dois homens, que estavam escondidos na casa da irmã de um deles, no bairro São Luiz Gonzaga em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o Delegado Rafael Amaral, os dois suspeitos foram ouvidos, confessaram os roubos e foram liberados por não terem sido pegos em flagrante. Eles responderão pelo crime de roubo, cuja pena varia de 04 a 10 anos de reclusão.