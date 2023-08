Susto! Viatura da PRF bate em poste e pega fogo durante perseguição no ES

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) bateu em um poste e pegou fogo durante uma perseguição a um veículo suspeito em Guarapari (veja os vídeos no final da matéria). O acidente foi registrado na noite desta segunda-feira (14) e deixou três policiais feridos. Um deles teve uma lesão na face e outros dois com queixa de dores.

A batida ocorreu em frente à base do Corpo de Bombeiros, que rapidamente providenciou o socorro dos policiais rodoviários federais e os levou até a UPA do bairro Ipiranga.

Segundo informações da PRF, uma equipe realizava patrulhamento com foco no combate a criminalidade na BR 101, próximo ao trevo de Guarapari, quando foi informada que o veículo FIAT/STRADA, cor prata, placas aparentes RTW-1E35, com suspeita de clonagem e possível participação em assaltos na região metropolitana de Vitória e Guarapari transitava pela região.

Os policiais emanaram ordem inequívoca de parada com uso de sirene e giroflex. O condutor ignorou tal ordem e empreendeu fuga em alta velocidade para o interior da cidade. Em uma curva, o motorista da viatura que realizava o acompanhamento tático, perdeu o controle da direção e colidiu com um poste. Em seguida, diversas viaturas da PM, juntamente com outra equipe da PRF, realizaram acompanhamento e cerco ao veículo, sendo que em determinado momento os ocupantes efetuaram disparos de arma de fogo contra guarnições da Polícia Militar, abandonaram o veículo próximo ao KM-47, da ES-060 e fugiram a pé.

Foram realizadas incursões na mata na tentativa de localizar os envolvidos, mas sem êxito. Durante as buscas foram localizados 03 celulares abandonados pelos suspeitos. O veículo estava com os dados adulterados e com restrição de roubo na Serra.

Os policiais envolvidos no acidente passam bem. Registra-se que familiares dos foragidos compareceram ao local em que o veículo fora abandonado e reconheceram os aparelhos celulares. Desta forma, foi possível identificar os possíveis ocupantes do veículo.