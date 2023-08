“Tamo Chegando”: mutirão de serviços de manutenção avançam para a região 5

Em agosto, os serviços do projeto “Tamo Chegando”, da Prefeitura de Cachoeiro, avançam pelos bairros da região 5. Os trabalhos foram iniciados pelo Village da Luz, com as equipes fazendo capina, roçagem, poda de árvores e pintura de meio-fio na parte alta do bairro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços, também serão realizados serviços de tapa-buraco, limpeza e remoção de entulhos, reparos na iluminação pública e melhorias em espaços de lazer e esporte.

Além do Village, os bairros Ilha da Luz, Maria Ortiz, Valão, Teixeira Leite, Vila Rica, Rubem Braga, Fé e Raça, Novo Parque e Alto Novo Parque também serão contemplados com esses trabalhos, ao longo deste mês.

Para realização dos mutirões, a Prefeitura de Cachoeiro dividiu o município em oito regiões, para atender uma por mês.

O “Tamo Chegando“ promove, ainda, Dias D, eventos que facilitam o acesso de moradores a serviços públicos de saúde, cidadania, lazer e outras áreas. O primeiro foi realizado em junho no bairro Nossa Senhora Aparecida, gerando mais de 500 atendimentos. O próximo está sendo programado para este mês, no bairro Gilson Carone.

Confira o cronograma dos mutirões de serviços de manutenção

Região 5 (agosto)

Ilha da Luz, Maria Ortiz, Valão, Teixeira Leite, Vila Rica, Village da Luz, Rubem Braga, Fé e Raça, Novo Parque e Alto Novo Parque

Região 6 (setembro)

Alto Monte Cristo, IBC, Jardim Itapemirim, Boa Esperança, Monte Cristo, Jardim América, São Lucas e Caiçara

Região 7 (outubro)

Gilberto Machado, Guandu, Centro, Santo Antônio, Sumaré, Paraíso e São Geraldo

Região 8 (novembro)

Amarelo, Alto Amarelo, Alto União, Monte Belo, Arariguaba, Baiminas, Bela Vista, Nossa Senhora de Fátima e Amaral