Taxa de desocupação cai no Espírito Santo no 2° trimestre

A taxa de desocupação no Espírito Santo, no segundo trimestre de 2023, caiu para 6,4%. No trimestre anterior o percentual era de 7% e de 8% no mesmo período do ano anterior. A população desocupada foi estimada, no Estado, em 135 mil pessoas e a população ocupada foi estimada em 1,993 milhão de pessoas, estável tanto em relação ao trimestre anterior quanto ao segundo trimestre de 2022.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA CONEXÃO SAFRA