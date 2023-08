Terceira Ponte vai ter interdição total para trabalhos neste domingo (06)

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, anuncia que a Terceira Ponte, importante via de ligação entre Vitória e Vila Velha, vai ter interdição total no trânsito à partir das 22 horas deste domingo (06) e com previsão de término às 05 horas da próxima segunda-feira (07).

Essa medida será adotada para viabilizar a execução de trabalhos pesados na etapa final das obras de ampliação da Terceira Ponte, que visam a melhorar a infraestrutura e a aumentar a capacidade de tráfego da via.

Durante o período de interdição, os condutores deverão utilizar as rotas alternativas para sair ou acessar a capital, utilizando a Segunda Ponte ou a Ponte Florentino Avidos. A interdição é uma medida pontual e necessária para a conclusão das obras de ampliação da Terceira Ponte.



Sobre as obras na Terceira Ponte e Ciclovia da Vida

A ampliação da Terceira Ponte é um marco para a infraestrutura do Estado e foi planejada para contribuir com o fluxo de veículos, ajudando a reduzir os congestionamentos. A capacidade de trânsito da ponte está sendo aumentada em torno de 40%, com a criação de duas novas faixas em toda a extensão. Desse modo, a ponte vai passar a contar com três faixas em cada sentido.

A nova faixa, à direita, será destinada a veículos pesados, como ônibus, veículos de serviço, como ambulâncias e viaturas. Motociclistas também terão preferência para tráfego nessa faixa, à direita.

Além disso, o Governo do Estado vai entregar a “Ciclovia da Vida”, que foi construída paralelamente à toda a extensão da Terceira Ponte e que permitirá o trânsito de ciclistas entre Vitória e Vila Velha sobre a baía de Vitória.

O uso da Ciclovia da Vida será gratuito e com proibição do acesso de pedestres ou de pessoas em motocicletas, skates, patins, ciclomotor, entre outros.