Terminal no ES testa veículo sem motorista em movimentação de cargas

Imagine uma carreta sem motorista se locomovendo nas instalações de um porto, guiada por sistema autônomo! A operação com veículo autônomo, que já é realidade em algumas atividades, começou a ser testada pela Suzano, em Portocel, terminal multicargas e multimodal localizado em Aracruz (ES), no norte do Espírito Santo. A iniciativa é inédita no setor portuário e está alinhada à estratégia do Portocel de aprimorar continuamente as operações, fortalecendo sua competitividade.

A tecnologia utilizada nos veículos autônomos foi desenvolvida em parceria com a Lume Robotics, startup capixaba, e a VIX Logística. “Com esse projeto, estamos reafirmando nosso propósito de ir além e fazer sempre o melhor, buscando nos posicionar como um hub de inovação no setor portuário”, destaca o Gerente Executivo de Portocel, Alexandre Billot Mori. Ele acrescenta que, juntamente com seus acionistas (Suzano e Cenibra) e parceiros, o terminal vem desenvolvendo estudos para aprimorar cada vez mais sua excelência operacional, por meio de soluções inteligentes e tecnológicas.

“A Suzano já é reconhecida como uma das empresas mais inovadoras em todas as suas frentes de atuação, e isso inclui a logística portuária. A operação com veículos autônomos que vem sendo testada no Portocel é mais um passo nessa direção”, salienta Wellington Angelo Giacomin, diretor de Suprimentos da Suzano.

Silvia Krueger, diretora de Planejamento e Logística da Suzano, reforça: “Temos investido bastante na busca e implementação de inovação nas operações em todos os nossos terminais. Estrategicamente, queremos continuar sendo reconhecidos por nossos clientes como referência em logística mundial no setor de papel e celulose”.

A Cenibra, outro acionista de Portocel e que exporta pelo terminal toda a sua produção de celulose, também vê a novidade com otimismo. “Portocel já é reconhecido por sua eficiência operacional e iniciativas como a operação com veículos autônomos contribui para fortalecer a posição de vanguarda que o nosso terminal portuário já ocupa”, destaca Adermo Costa, diretor Comercial e de Logística da empresa.

Solução inovadora

O veículo autônomo é um transporte totalmente conduzido por sistema computacional. Na parceria que envolve o Portocel, a Lume Robotics e a Vix foram adaptados dois cavalos mecânicos de carretas que fazem o transporte interno de celulose, para os testes com o sistema automatizado, que está sendo feito de forma assistida, ou seja, com veículo tripulado.

Um sistema de inteligência artificial interligado a câmeras e sensores é utilizado nesse processo, integrando diversos subsistemas, tais como: visão computacional, mapeamento, localização, planejamento de rotas, tomadas de decisão, planejamento de movimento, controle e central de operações.

Estes veículos farão a movimentação interna de carga de celulose, atendendo aos subprocessos de embarque de navio, descarga de barcaças e movimentações internas em pátio, armazém e cais. Eles serão acompanhados e monitorados da sala de controle, por operadores que designarão as missões a serem realizadas.

O resultado esperado a partir dessa solução inclui mais segurança nas operações, padrão de trabalho mais tecnológico, fortalecimento da cultura de fomento à inovação de processos, serviços/produtos, negócio e gestão. Espera-se ainda o reforço da sustentabilidade ambiental, a partir de menor consumo de combustível por meio de uma operação padronizada.