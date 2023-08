Traficante de Minas Gerais é preso pela Ficco no ES

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) prendeu, nesta sexta-feira (4), um homem de 31 anos, em Vitória. Ele é apontado pela Polícia Federal como traficante de drogas. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 2ª Vara da Comarca de Ipanema/MG, em razão de crimes praticados em Minas Gerais.

O criminoso, que era procurado pela polícia, é natural da cidade de Pocrane/MG e, agora, está à disposição da Justiça. Ele foi levado para o sistema prisional do Espírito Santo, Estado onde já responde pelo crime de tráfico de drogas. A pena para este tipo de crime pode chegar a 20 anos de reclusão.

A Ficco é uma força tarefa de combate a crimes violentos e, atualmente, é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guardas Municipais de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, além da Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

