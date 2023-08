Transformando Realidades: Dia C de Cooperar 2023

No coração do cooperativismo está o compromisso de melhorar vidas. O amor pela comunidade e pelas pessoas ecoa em cada ação das cooperativas. Juntas, elas abraçam projetos voluntários que combatem a desigualdade e promovem cidadania. O Sicoob Credirochas através de seus Colaboradores, realizou uma grande ação: recolheu itens para criar kits de higiene pessoal para os jovens assistidos pela Rochativa.

Durante o ano, o Sicoob Credirochas planeja e executa iniciativas incríveis. São eventos sociais, serviços à comunidade, cultura e recreação, tudo para deixar um impacto positivo nas áreas de saúde, educação, meio ambiente e muito mais. Este ano, o tema do dia C de Cooperar foi: “Cooperativas para o Desenvolvimento Sustentável”, refletindo o poder transformador dessas organizações.

Desde 1995, o Dia Internacional das Cooperativas, reconhecido pela ONU, destaca a importância dessas parcerias para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No Brasil, nossa celebração tem um nome: Dia de Cooperar, ou simplesmente, Dia C. Há 15 anos, cooperados de todo o país se unem para mostrar como a prosperidade floresce nas comunidades. O sétimo princípio do cooperativismo, “Interesse pela comunidade”, ganha vida através de serviços, campanhas solidárias e atividades que se estendem durante todo o ano.

Junte-se a nós nesse movimento de transformação e vamos mostrar como juntos podemos construir um mundo melhor!

