Três pessoas de Cachoeiro morrem em grave acidente no Rio de Janeiro

Três moradores de Cachoeiro de Itapemirim morreram na tarde do último domingo (27), após um grave acidente na BR-493, na altura do município de Magé, no Rio de Janeiro. O acidente ocorreu por volta das 17h48.

De acordo com informações da EcoRioMinas, concessionária que administra a rodovia, chovia no momento do acidente, mas não é possível apontar as causas. Os dois veículos bateram de frente.

Segundo a concessionária, Deoclecioano Fonseca de Andrade Filho, de 66 anos, Soraia Andrade, de 61 anos, e Adélia Fernandes, de 79 anos, todos moradores de Cachoeiro de Itapemirim, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Uma quarta passageira do veículo, de 24 anos, foi socorrida para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O estado de saúde não foi informado.

Amigos das vítimas contaram que eles voltavam de Campinas, onde participaram no fim de semana de um evento do Lions Clube.