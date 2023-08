Tribunal de Justiça capacita servidores no Sul do Espírito Santo

Após realizar correições nas comarcas do Sul do Estado, a Corregedoria Geral da Justiça identificou a necessidade de aprimorar a capacidade técnica dos operadores do sistema Pje. Diante disso, realizou, na última semana, junto ao Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJES, um curso de nivelamento voltado para servidores e estagiários das comarcas de Alegre, Jerônimo Monteiro e Guaçuí.

“Uma vez identificada essa carência, a Corregedoria atuou de maneira corretiva, sempre em prol do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional à sociedade. A expectativa é que esse projeto se desenvolva e se torne rotineiro pelas comarcas do estado”, destacou o Corregedor Geral da Justiça, desembargador Carlos Simões Fonseca.

O juiz titular da 2ª Vara de Alegre, Kleber Alcuri Junior, agradeceu à equipe pela realização do curso, oportunidade em que foram apontadas as deficiências e sanadas dúvidas para melhor utilização do sistema: “após a realização do evento, percebi que os servidores se convenceram da praticidade e eficiência do sistema, o que certamente trará celeridade no andamento processual”, afirmou o magistrado.