Turismo: carta com demandas será entregue a autoridades políticas do ES

Nos últimos anos, o Espírito Santo tem se tornado um dos mais atraentes Estados brasileiros. Seja por suas belezas naturais ou pelas tradições culturais herdadas pelos povos e imigrantes que colonizaram as terras capixabas. Em todo o país, o Estado se destaca por sua vocação turística, seja de lazer ou negócios. Mas, quem participa do “trade” turístico do Espírito Santo sabe que existem gargalos que podem facilitar o fluxo de turistas no Estado.

Por isso, participantes do V Seminário de Fortalecimento do Turismo das Montanhas Capixabas, que será realizado nos dias 22 e 23 de agosto, no auditório do Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins, irão elaborar uma carta de intenções turísticas que será entregue a autoridades estaduais.

“O propósito desse documento é alinhar o planejamento turístico pautado nos seguintes eixos: melhoria da oferta turística, o fortalecimento da promoção e comercialização dos destinos e o fortalecimento da governança. Também não pode faltar: melhoria na infraestrutura de estradas; comunicação; abastecimento de água e energia”, explica a secretaria executiva do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, Andréia Rosa.

Os empresários do turismo capixaba elegeram seis ações prioritárias para alavancar a atividade no Espírito Santo, entre elas, melhorias da sinalização turística regional, desenvolvimento e implementação da estratégia de promoção, além da dinamização dos Conselhos Municipais de Turismo.

O V Seminário de Fortalecimento do Turismo das Montanhas Capixabas é uma realização do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau e tem apoio da Secretaria de Turismo do Espírito Santo, Senac, Sicoob, Sebrae e prefeituras de Domingos Martins e de Venda Nova do Imigrante. A produção é da empresa Nova Comunicação.

As inscrições se encerram nesta sexta-feira (18), a qualquer momento. Para garantir uma vaga, basta preencher o formulário no link: https://forms.office.com/r/du4K5rnUN2. Representantes de mais de 30 municípios capixabas já se inscreveram.

REPRESENTANTES DE GRAMADO – Entre os palestrantes está o prefeito de Gramado (RS), Nestor Tissot, que apresentará o tema: “Gramado, um case de sucesso”. Também da cidade gaúcha, os empresários Claudiomar Portal de Souza, presidente do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (Sindtur) e Eduardo Zorzanello, CEO da Rossi e Zorzanello (realizador da Festuris, Connection e Chocofest), também irão participar.

Dentre os convidados capixabas estão o empresário Valdeir Nunes, diretor-presidente do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau e o secretário de Turismo do Espírito Santo, Weverson Meireles.

A programação da tarde do dia 22 será reaberta com a apresentação, pelo Corpo de Bombeiros, do projeto Hotel Seguro. Em seguida, “A gastronomia como indutor turístico” será o tema do painel que terá a participação do jornalista Itamar Gurgel, do chef Renato Dias Santos e do diretor do Senac de Venda Nova do Imigrante, Walber dos Santos Almeida. O superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, irá comandar o painel “Estratégias para comercialização de produto turístico”.

ALIMENTAÇÃO – O restaurante do China Park funcionará para almoço no dia do evento, sendo cobrado o valor de R$ 60,00 por pessoa, com buffet liberado e com direito a um copo de suco ou refrigerante e sobremesa.

HOSPEDAGEM – Para quem deseja se hospedar no China Park nos dias do evento, há um desconto especial de 30% na diária. O interessado deve acessar o link (https://hotelfazendachinapark.com.br/reservas/), escolher a quantidade de diárias e o tipo de acomodação e inserir o código: CAPIXABA30. Também foi liberado, excepcionalmente, diárias para uma pessoa.

PROGRAMAÇÃO

V Seminário de Fortalecimento do Turismo das Montanhas Capixabas

Tema: O que torna um destino turístico case de sucesso?

Data: 22 e 23 de agosto

Horário: 22/08 – 8h às 17h; 23/08 – 8h às 12h

Local: Auditório do Hotel Fazenda China Park, Domingos Martins

Dia 22/08 (terça-feira)

8h – Credenciamento e café de boas-vindas

9h – Abertura e fala das autoridades

9h30 – Painel: A preparação do destino por meio da qualificação dos serviços turísticos

Claudiomar Portal de Souza (RS): presidente do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (Sindtur)

Valdeir Nunes (ES): diretor-presidente do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau e do Hotel Fazenda China Park

10h30 – Painel: Eventos como estratégia para geração de fluxo turístico

Eduardo Zorzanello (RS): CEO da Rossi e Zorzanello (realizador da Festuris, Connection e Chocofest)

Weverson Meireles (ES) – secretário de Turismo do Espírito Santo

11h30 – Almoço

13h30 – Projeto Hotel Seguro – Uma nova cultura de prevenção

Coronel Scharlyston Paiva – Corpo de Bombeiros Militar do ES

14h – Painel: A gastronomia como indutor turístico

Itamar Gurgel – Jornalista

Renato Dias Santos – Chef Restaurante Nossa Vida

Mediador – Walber dos Santos Almeida (Senac)

15h – Estratégias para comercialização de produto turístico

Mediação: Pedro Rigo – Superintendente do Sebrae/ES (participação de dois cases de turismo)

16h – Gramado: Um case de sucesso

Nestor Tissot (RS) Prefeito de Gramado – Eleito duas vezes Prefeito Empreendedor Nacional pelo Sebrae

17h – Encerramento com a presença do fogão móvel de Venda Nova do Imigrante

Dia 23/08 (quarta-feira)

9h às 12h – Atualização planejamento estratégico Montanhas Capixabas e produção da Carta Montanhas Capixabas (carta de intenções turísticas que será entregue a autoridades estaduais).