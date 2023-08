TV digital: prefeitura anuncia último dia para agendar retirada de kits

A Prefeitura de Conceição do Castelo, em parceria com a Seja Digital, entidade responsável pelo processo de digitalização de sinal de TV no Brasil, está implementando uma importante ação para assegurar o acesso à programação da televisão aberta para todos os munícipes da cidade.

A parceria visa distribuir kits para o sinal de TV digital, beneficiando os cadastrados no Cadastro Único no município.

Diante das informações fornecidas pela Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, por meio do Centro de Referência de Assistência Social, para receber o kit, o beneficiário apto a recebê-lo é imprescindível que esteja com o cadastro único atualizado até o mês de julho de 2022. Além de, ser necessário realizar o agendamento através do site oficial da Seja Digital (https://tvdigital.sejadigital.com.br/nis) ou pelo telefone 0800-000-1620 (ligação gratuita).

Os beneficiários devem ter em mãos o número do NIS (Número de Identificação Social) ou CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) no momento do agendamento. É importante ressaltar que o prazo para agendamento se encerra no dia 18 de agosto e após essa data não será possível agendar a retirada do kit.