Último dia para inscrições no curso de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros

As inscrições para o Curso de Formação de Guarda-vidas, oferecido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), terminam nesta sexta-feira (1º). O certificado é pré-requisito obrigatório para participar dos processos seletivos das prefeituras capixabas, abertos anualmente no período que antecede o Verão.

O Curso de Formação de Guarda-vidas (CFGV) habilita profissionais para atuarem como guarda-vidas, realizando o serviço de prevenção e salvamento aquático em diversos ambientes, como praias, piscinas, cachoeiras, lagos e lagoas. O curso é ministrado nas unidades do CBMES em diversos municípios de forma patronizada, tem a carga horária de 100 horas/aula e início previsto para o mês de outubro.

Para se inscrever, o candidato deve ser maior de 18 anos de idade, ser alfabetizado e ter boas condições de saúde, comprovado por laudo médico. Os interessados devem acessar o site do Corpo de Bombeiros e clicar na aba “guarda-vidas”, na parte inferior à direita, ou entrar diretamente pelo link https://cb.es.gov.br/guarda-vidas-nova . No endereço também é possível verificar o edital e obter todos os detalhes sobre o curso.