Unidade prisional realiza doações para Associação Vitória Down

A Penitenciária de Segurança Média 1 (PSME1), administrada pela Secretaria da Justiça (Sejus), realizou, nesta quinta-feira (03), a doação de produtos confeccionados por internos da unidade prisional para a Associação Vitória Down. Na lista de entrega, estão mais de 200 peças de artesanatos, entre bonecos amigurumis, chaveiros personalizados, colchas, mochilas, almofadas, além de verduras e hortaliças produzidas na horta da unidade.

Para confeccionar os materiais, internos participam de oficinas de trabalho realizadas com o objetivo de auxiliar no processo de ressocialização, além de utilizarem materiais doados, como restos de tecidos não aproveitados em fábricas de costura, linhas e demais insumos.

Um dos diferenciais da confecção dos amigurumis é que os internos receberam orientações da instituição para produzir os bonecos, de acordo com as características físicas da Síndrome de Down. O diretor da Penitenciária de Segurança Média 1, Wescley Frizzera, explicou que os internos seguiram o modelo sugerido e realizaram a atividade com empenho e dedicação.

“Temos buscado firmar parcerias com diversas instituições para levar solidariedade por meio dos projetos realizados no sistema prisional. Realizamos diversas oficinas de trabalho na unidade. O intuito é ofertar atividades que façam o interno se sentir produtivo, que tenha uma ocupação e garantia de fonte de renda quando for reinserido na sociedade”, pontuou Frizzera.

A coordenadora do Centro de Atenção às Famílias da Associação Vitória Down, Carolina Brancato, ressaltou que os materiais entregues pela Sejus serão revertidos em renda e destacou a forma especial que os amigurumis foram produzidos.

“É muito especial a forma com que os amigurumis foram confeccionados, destacando algumas características da Síndrome de Down. Isso é uma forma de identificação com um boneco que se pareça com eles. As doações são de extrema importância para nossa instituição, que também realiza um trabalho social. A instituição vai criar um canal de vendas por meio das redes sociais e do site. As doações também serão vendidas em eventos que a instituição for participar. As folhas e verduras doadas serão distribuídas às famílias dos nossos usuários, já que muitos estão em situação de vulnerabilidade e ajudas como essa são importantíssimas”, enfatizou Carolina Brancato.

A Associação Vitória Down também vai aproveitar as doações das folhas e verduras para realizar uma ação de conscientização alimentar, que será realizada pela nutricionista da entidade.

Ao todo, foram doados cerca de 68 amigurumis, 40 bolsas, 40 peças de crochê, 34 chaveiros, 20 mochilas infantis, e dez colchas e almofadas.

Foto: Divulgação/ Governo do Estado Foto: Divulgação/ Governo do Estado Foto: Divulgação/ Governo do Estado