Unimed Sul Capixaba estimula empreendedorismo entre funcionários

Um ambiente para falar de empreendedorismo, conhecer histórias e ampliar a rede de contatos. Assim é o CHAS Conexões, projeto que estimula o empreendedorismo dos colaboradores da Unimed Sul Capixaba, descobrindo, reconhecendo e divulgando os talentos que existem dentro da cooperativa. A 9ª edição foi realizada em julho, no auditório PUC, na operadora.

O evento contou com uma palestra ministrada pela agente de Comunicação do Sicoob Credirochas, Maria Rosa de Sá Moura. Ela falou sobre educação financeira e a importância de organizar as finanças para quem decide empreender: “É essencial separar um tempo para cuidar da sua saúde financeira, aprender sobre capital de giro, fluxo de caixa e planejamento como um todo”, pontuou.

Após a palestra, os empreendedores inscritos puderam compartilhar um pouco das suas histórias e mostrar seus trabalhos. Além disso, apresentaram seus produtos na Expo CHAS, que também foi realizada no Hospital Materno-Infantil e no Hospital Unimed, nos dias 19 e 21 de julho, respectivamente. Na oportunidade, os colaboradores puderam vender os produtos e serviços, fazer novos contatos e impulsionar seus negócios.

“Sou muito grata por poder mostrar para a empresa um pouco do que eu faço quando não estou no meu ambiente de trabalho. Sou apaixonada pela Unimed Sul Capixaba e também sou apaixonada pelo mercado de eventos. Para nós, empreendedores, foi uma oportunidade muito boa. Estou há 11 anos no ramo de eventos e há cinco anos tenho observado um crescimento maior e eu sei que isso é fruto da minha dedicação, porque faço o meu trabalho com muito amor e dedicação. Alguns colegas de trabalho não sabiam que eu era cerimonialista e souberam na Expo CHAS”, conta a colaboradora Fernanda Fidelis.

O diretor vice-presidente da Unimed Sul Capixaba, Bruno Beber Machado, avalia o evento como uma oportunidade para reforçar os valores da cooperativa: “Este evento proporciona aos colaboradores um ambiente humanizado, onde todos têm oportunidade e apoio para crescer e colocar em prática suas ideias e seus sonhos. Aqui na Unimed somos gente cuidando de gente, buscamos meios de cooperação entre as pessoas para que todos possam crescer juntos”, comentou.